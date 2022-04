Nächste Preisrunde im Supermarkt

Foto:

Nun ist es durch Zahlen des Statistischen Bundesamts belegt: Verbraucher hamstern Öl und Mehl. Der Absatz von Speiseöl im Handel habe sich gegenüber September in der Woche vom 7. bis 13 mehr mehr als verdoppelt (plus 123 Prozent). Bei Mehl wurde sogar eine Verdreifachung der Nachfrage festgestellt (plus 206 Prozent). In der Folgewoche ging der Absatz bei beiden Produkten um etwa 20 Prozent zurück. Unklar ist, ob die Nachfrage sank oder Lieferengpässe bestanden.