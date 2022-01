Nachtansichten sollen Ende April wieder stattfinden

So schnell ging es noch nie von einem Nachtansichten-Termin zum nächsten. Nach nur rund sieben Monaten heißt es wieder: Licht an für die Bielefelder Kultur.

Die Nachtansichten sollen in diesem Jahr wieder wie gewohnt Ende April stattfinden, nachdem sie 2020 ganz ausgefallen und 2021 in den Spätsommer verschoben worden waren

In diesem Jahr soll die Bielefelder Nacht der Museen, Kirchen und Galerien wieder wie gewohnt am letzten Samstag im April stattfinden. 2021 war die traditionsreiche Veranstaltung coronabedingt in den Spätsommer verschoben worden, erstmals in der Geschichte dieser Veranstaltung.

Am 30. April finden die Nachtansichten dann zum 20. Mal statt. „Beim diesjährigen Planungsstart der Nachtansichten können wir auf die Erfahrungen mit etlichen Großveranstaltungen unter Corona-Bedingungen zurückgreifen. Unser flexibles Sicherheits- und Hygienekonzept ist in jeder Hinsicht erprobt“, begründet Katharina Schilberg, Projektleiterin bei Bielefeld Marketing, die Entscheidung für den traditionellen Frühjahrs-Termin und ergänzt: „Auch wenn die Zahlen im Spätsommer möglicherweise günstiger sein werden, halten wir eine Verschiebung aus heutiger Sicht für nicht notwendig. Wir können uns in diesem Jahr ein Stück Normalität zurückerobern, und das wollen wir auch.“

In den Jahren bis 2019 ließen sich in den Abendstunden bis zu 15.000 Menschen durch die Kulturorte der Bielefelder Innenstadt treiben. Im Jahr 2020 fielen die Nachtansichten aus. Im September 2021 besuchten immerhin wieder rund 5000 Besucher das Bielefelder Kultur-Event mit mehr als 40 Veranstaltungsorten.

„Für uns war das ein Erfolg“, sagt Schilberg. „Weil es ein Neustart war, an den wir gemeinsam mit unserem Sponsor, den Stadtwerken Bielefeld, und zahllosen Partnern aus der Bielefelder Kultur im April anknüpfen wollen.“

Der Kartenvorverkauf für die Nachtansichten 2022 läuft bereits im Online-Ticketshop und in der Tourist-Information im Neuen Rathaus am Niederwall.