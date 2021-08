Nächtliches Feuer in Paderborner Kleingartenanlage

Am Balhorner Feld in Paderborn ist in der Nacht das Vereinsheim einer Kleingartenanlage abgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren keine Person im Gebäude. Die Polizei habe die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt. Später brannte in der Nähe – aus bisher ungeklärten Gründen – auch noch ein Auto.

Eine Minute nach 0 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn zum Balhorner Feld gerufen. Die Meldung lautete, dass eine Gartenlaube brenne. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, „dass es sich bei dem brennenden Objekt offensichtlich um ein Vereinsheim handelte“, berichtet die Feuerwehr am Morgen. Das Gebäude, das im hinteren Bereich der Kleingartenanlage Richtung Alme liegt, stand zu dem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr wurden alarmiert.

Der Feuerschein war für die Einsatzkräfte auch auf der Anfahrt deutlich sichtbar. Foto: Feuerwehr Paderborn

Die Brandbekämpfung erfolgte in zwei Abschnitten, so dass mehrere Strahlrohre zeitgleich eingesetzt wurden. „Da sich die Löschwasserversorgung als Herausforderung darstellte, wurde hierzu ein dritter Einsatzabschnitt eingerichtet“, so die Feuerwehr weiter. Eine rund 260 Meter lange Schlauchleitung wurde in das Gewerbegebiet Balhorner Feld verlegt, um den nächstgelegenen Hydranten zu erreichen. Bis die Leitung in Betrieb genommen werden konnte, erfolgte die Löschwasserversorgung durch mehrere Lösch- und Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr. Aufgrund der schwierigen Zuwegung konnte die nahe gelegene Alme nicht als Wasserentnahmestelle genutzt werden.

Nachdem die Wasserversorgung eingerichtet war, gingen die Löschmaßnahmen schnell voran. Unmittelbar nach dem ein gefahrloses Betreten der Innenräume möglich war, wurden kontrolliert, ob Personen anwesend waren: Dabei wurde zum Glück niemand angetroffen. Die anschließenden Nachlöscharbeiten dauerten noch bis etwa 3 Uhr. Im Anschluss war eine Brandwache noch zwei weitere Stunden vor Ort.

Auto gerät in Brand

Während des Einsatzes besetzten die Löschzuge Stadtheide und Elsen die Wachen Nord und Süd. Von dort aus rückten Feuerwehrleute des Löschzuges Elsen, während der Einsatz am Vereinsheim noch lief, zu einem Autobrand aus. Auf einer Parkfläche im Bereich Balhorner Feld war ein Fahrzeug, so die Feuerwehr Paderborn, aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten.

Am Balhorner Feld waren zwischenzeitlich fünf Löschfahrzeuge, ein Tanklöschfahrzeug, eine Drehleiter und ein Rettungswagen im Einsatz. Insgesamt rückten rund 45 ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte zu den zwei nächtlichen Bränden aus.