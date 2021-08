Die Borchener Fraktionen beenden am Dienstag, 17. August, ihre politische Sommerpause. Los geht es mit einer Bauausschusssitzung.

Die Ortsdurchfahrt Borchen soll saniert werden. Mit dem Thema beschäftigt sich am Dienstag der Bauausschuss.

Die Sitzung beginnt am Dienstag um 18 Uhr in der Gemeindehalle Kirchborchen. Verschiedene Themen stehen an.