Nachwuchs startet von Neuenheerse aus auf Weltreise

Kann es denn noch etwas Besseres geben, als im eigenen Sand vor der vertrauten Grundschule in die Sommerferien zu starten?

Susanne Pieper, die Betreuerin des Kinderferienprogramms, kann die Wünsche der Schülerinnen und Schüler der St. Walburga Grundschule in Neuenheerse fast erfüllen. „Nur das Meer mit einem Strand können wir nicht nach Neuenheerse holen“, scherzt die Begleiterin der Schüler: „Aber dafür gibt es ja das Eggefreibad bei uns im Ort.“ Der Sand zum Spielen wurde rechtzeitig auf dem Schulhof in den neu angefertigten Sandkasten geliefert. Ermöglicht haben das die Neueheerser Mitbürger Josef Rustemeier und Willi Böhler. Unterstützt wurden sie dabei durch Marc Wetter, der den Bundesfreiwilligendienst in der St. Walburga Grundschule absolviert.