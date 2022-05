Nale & Kevin treten auf

Coronabedingt mussten viele Veranstaltungen der Heimatfreunde Kleinendorf im vergangenen Jahr abgesagt werden. Voller Vorfreude startet der Verein nun in eine neue Saison.

Samstag gibt‘s tolle Musik an „Schlumps Backs“

Die erste Veranstaltung auf dem Vereinsgelände „Schlumps Backs“ im Kleinendorfer Bruch (Stellge 12a) soll ein Konzert sein. „Von und mit jungen Leuten“, sagt Vereinsvorsitzender Thorsten Klein. Die Veranstaltung nennt sich „Live am Backs – Musik und gute Laune mit Nale & Kevin“ und beginnt am Samstag, 21. Mai, um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, von denen 2 Euro an die „Nothilfe Ukraine“ gespendet werden.