Nase vorn bei der Ausbildungswahl in Bielefeld

Endlich mal wieder Kennenlerngespräche mit Bewerbern vis à vis und ohne trennenden Bildschirm. Zwei Jahre Corona mit Kontaktbeschränkungen sind auch am Ausbildungsmarkt nicht spurlos vorbeigegangen. Die Jugendberufsagentur geht deshalb einen ungewöhnlichen Weg, Ausbilder und künftige Azubis zusammenzubringen: „Jump to Job“ – Spring zum Beruf – heißt die Veranstaltung im Trampolinpark Superfly in Dornberg.

Jugendberufsagentur veranstaltet Jump to Job in der Trampolinhalle Superfly – 19 Unternehmen stellen sich vor

19 Unternehmen aus Bielefeld nutzen die Messe am Montag, um insgesamt 14 Ausbildungsberufe in ihren Betrieben vorzustellen. Nicola Ruschhaupt von der Firma in Altenhagen freut sich sichtlich über den direkten Kontakt. Ausführlich spricht sie mit Yusuf Berk über die Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. Der 18-Jährige, der im Sommer seine Schullaufbahn am Maria Stemme Berufskolleg abschließt, hat schon einige Bewerbungen geschrieben. In der Schule hatte er sich schon über den Lehrberuf informiert, jetzt bekommt er Informationen aus erster Hand und fühlt sich in seiner Wahl bestätigt.