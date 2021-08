Nass, wenig Sonne, aber warm

Doch dass der Sommer zu kühl gewesen sei, spiegelt sich in den Zahlen des Lübbecker Meteorologen Friedrich Föst nur teilweise wider.

„Der Sommer hatte auch seine warme und sonnige Seite, die aufgrund des wechselhaften Wetters der vergangenen Wochen fast schon wieder in Vergessenheit geraten ist.“ So sei der Juni einer der wärmsten der letzten 130 Jahre gewesen mit überdurchschnittlich viel Sonnenschein und zwei Hitzetagen (mehr als 30 Grad). Doch wer hätte gedacht, dass es die einzigen Hitzetage dieses Sommers sein würden? Denn, so der Experte weiter, weder im Juli noch im August kletterte das Quecksilber nochmals über 30 Grad. Zum Vergleich: In den letzten Sommern wurden an der Wetterstation Rahden deutlich mehr Hitzetage gemessen: 2018 waren es 17, 2019 sogar 19 und 2020 waren es neun.

Warmer Juni, kühler August

Die Anzahl der Sommertage (25 Grad und mehr) lag mit 34 in diesen Sommer im Bereich des langjährigen Durchschnitts, betont Friedrich Föst. Während der Juli aber unterm Strich noch die Durchschnittstemperaturen des Klimamittels (neue Referenzperiode 1991-2020) erreichte, fiel der August satte 1,4 Grad zu kühl aus. Föst: „Somit haben wir den kühlsten August seit 2014 erlebt.“ Dennoch habe es der August nicht mehr geschafft den enormen Wärmeüberschuss aus dem Juni auszugleichen, so dass unter dem Strich der Sommer 2021 noch um 0,6 Grad zu warm gegenüber dem Klimamittel ausgefallen sei. „Gegenüber dem alten Klimamittel 1961 bis 1990 war der Sommer sogar um 2,1 Grad zu warm“, sagt der Diplom-Meteorologe. „Somit muss man im Archiv auch nicht lange suchen, um einen kühleren Sommer zu finden: Der Sommer 2017 war im Mühlenkreis noch kühler als der diesjährige.“

Der kühle Hochsommer (Juli und August) reißt auch ein Loch in die Bilanz der Sonnenscheindauer. Wie Föst berichtet, brachte der Juni noch ein sattes Plus an Sonnenschein, während sich die Sonne im Juli und August rar machte. „Im August wurde sogar nur 70 bis 75 Prozent der sonst üblichen Sonnenscheindauer im Mühlenkreis erreicht oder – anders ausgedrückt – die Sonne hat uns rund 50 Stunden unterschlagen.“ Im Gesamtsommer fehlen fünf bis zehn Prozent zum langjährigen Mittelwert, so dass der Sommer 2021 insgesamt zu sonnenscheinarm verlief.

Nur etwas zu nass

Wenig Sonne bedeutet viele Wolken und die brachten Regen. An der Wetterstation Rahden gab es rund 240 Liter pro Quadratmeter, das entspricht etwa 123 Prozent – es war also gegenüber dem Klimamittel leicht zu nass. Ausnahmen: Im Raum Hille und Bad Oeynhausen war es etwas zu trocken, teilweise auch an der Weser im östlichen Kreisgebiet. Da der Niederschlag im Sommer häufig schauerartig fällt, kann es im Kreisgebiet große Unterschiede geben, erläutert der Experte. So gab es im Raum Wehdem-Oppenwehe im Juni ein Unwetter, das um die 70 Liter auf den Quadratmeter prasseln ließ. „Interessant ist auch, dass der Juli in weiten Teilen des Mühlenkreises leicht zu trocken ausfiel, während in anderen Regionen in NRW verheerende Überflutungen stattfanden. Prozentual gesehen gehörte der Mühlenkreis eher zu den trockeneren Regionen Deutschlands in diesem Sommer.“

Im Deutschland-Mittel war der Sommer 2021 der nasseste seit zehn Jahren. Das trifft auf den Mühlenkreis nicht zu, denn hier war der Sommer 2017 (im Flächenmittel) noch nasser. Friedrich Fösts Fazit: „Insgesamt erlebten wir einen typisch ostwestfälischen Sommer, der die meiste Zeit von Tiefdruckeinfluss geprägt war und der Natur eine Verschnaufpause gab.“