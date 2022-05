Naturschutzfachliche Erfassungen im Gemeindegebiet Borchen

Im Gemeindegebiet von Borchen werden bis zum 31. Oktober naturschutzfachlich wertvolle Bereiche in der freien Landschaft erfasst. Das teilt der Kreis Paderborn mit. Die Datenerfassung dient der Erarbeitung des Landschaftsplans Borchen und der Fortschreibung des landesweiten Biotopkatasters. Auftraggeber ist das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv).

Der Kreis Paderborn weist darauf hin, dass die Mitarbeiter des Planungsbüros dazu auch teilweise private Flächen betreten müssen. Die Gebietsbegehungen und Kartierungen werden von dem beauftragten Fachbüro „Lökplan Conze & Cordes“ durchgeführt. Die Mitarbeiter sind von sofort an mit diesen Arbeiten vor Ort beschäftigt und werden dazu auch Privatflächen und öffentliche Grundstücke betreten. Schäden werden dadurch nicht entstehen, betont der Kreis Paderborn. Die Kartierenden führen Tätigkeitsbescheinigungen des Lanuv und des Kreises Paderborn mit sich und können sich im Gelände entsprechend ausweisen.

Bei der Inventarisierung der Landschaft werden unter anderem Feuchtgrünland, naturnahe Fließgewässer, artenreiche Wälder, aber auch einzelne Komplexe aus diesen Bereichen erfasst.

Gleichzeitig beginnt der Kreis Paderborn mit den wissenschaftlichen Erhebungen für die Erarbeitung des Landschaftsplans Borchen. „Die letzten Erhebungen datieren aus den neunziger Jahren, so dass eine Fortschreibung des landesweiten Biotopkatasters in diesem Gebiet nun dringend erforderlich geworden ist“, erklärt Susan Mende vom Umweltamt des Kreises Paderborn den Hintergrund. Um alle jahreszeitlichen Vegetationsaspekte zu erfassen, werden diese Arbeiten mehrere Monate bis in das Jahr 2023 andauern.

Seitens des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW wird zudem in einem Teil des Haarener Waldes das vorhandene Biotopkataster fortgeschrieben. Das Gebiet, bei dem es darum geht, liegt östlich von Büren und Brenken im so genannten FFH-Gebiet „Wälder bei Büren“ (DE-4417-302). Bei der Fortschreibung des Biotopkatasters werden Daten über wildlebende Tier- und wildwachsende Pflanzenarten und deren Lebensräume aktualisiert. Ziel der Erfassungen ist eine biologische Inventarisierung der Landschaft nach naturschutzrelevanten Gesichtspunkten.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Susan Mende vom Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz des Kreises Paderborn unter Telefon 05251/ 3086651 oder per E-Mail an mendes@kreis-paderborn.de. Außerdem erteilt Ulrich Cordes vom Fachbüro Lökplan unter Telefon 02947/89241 Auskunft.