Neila Simon und Kuno Müller regieren

Nieheims neuem Kinderprinzen Kuno Müller aus Kariensiek war die Freude anzumerken. Er war gerade in der Katholischen Grundschule von der neuen Prinzessin Neila Simon aus Nieheim ausgewählt worden. Der Prinz und die Prinzessin sind beide neun Jahre alt. Der Kinderkarneval startet am Sonntag, 13. Februar, um 15 Uhr in der Stadthalle unter dem Motto „Piraten feiern auf hoher See und rufen dabei Olle Meh!“.

