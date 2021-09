„Nein zur Meierguss-Erweiterung“

Mit einem Banner „Nein zur Erweiterung“ und gelben Kreuzen informierten die betroffenen Anwohner zwei Stunden lang am Glindower Platz in Rahden. „Wir haben sehr viel Zuspruch erhalten“, sagte Marion Spreen nach der Protestaktion. „Mit dem Hingucker, der bereits oft gesehenen gelben Kreuze und dem zugehörigen Banner, wurde in Rahden viel Aufmerksamkeit geweckt. Passanten kamen mit uns ins Gespräch, Autos fuhren extra langsam“, resümierte Daniela Ortgies. „Es hat sich gezeigt: Es gibt viel Gesprächsbedarf.“

Geheimnis der "gelben Kreuze" gelüftet

An dem Tag lüftete das Aktionsbündnis auch den Hintergrund der gelben Kreuze, die in den vergangenen Wochen in Rahden aufgetaucht sind. „Das ist ein Zeichen des stillen Widerstands gegen die Erweiterungspläne“, erläutert Spreen. Die Anwohner sorgen sich wegen der angekündigten „Rund-um-die-Uhr“-Produktion von Gusseisen. Sie befürchten weitere Schadstoffeinträge in die Umwelt und eine kaum noch zumutbare Lärmbelastung. Um die Auswirkungen zu verdeutlichen, hat das Aktionsbündnis mit einer Geräusch-Installation – dem Abwerfen von Eisenschrott und Lastwagen-Lärm – den Glindower Platz beschallt.

Mit gelben Kreuzen, hier am Eingang Sandtrift an der Weher Straße, protestieren Anlieger gegen die Produktionserweiterungspläne der nahegelegenen Eisengießerei. Foto:

Nicht nur Passanten, sondern auch Vertreter des Rahdener Stadtrates kamen zur Mahnwache. Die Stadtverordneten Winrich Dodenhöft (Bündnis 90/ Die Grünen) und Birgit Korte (SPD) suchten das persönliche Gespräch. „Ich halte die überdimensionierten Ausbaupläne für den falschen Weg. Das Thema spaltet unsere Stadt“, sagte Korte. Die aus dem Ruhrgebiet stammende SPD-Politikerin wies darauf hin, dass man sogar im „Ruhrpott“ eingesehen habe, dass man nicht die Industrie gegen die Menschen und Umwelt ausspielen dürfe.

Große Einigkeit herrschte bei Politik und Aktionsbündnis, dass man nicht grundsätzlich gegen Meierguss sei: „Uns geht es hauptsächlich um den Stopp der Erweiterungspläne, mit einem massiven Produktionsausbau und der Einführung einer produzierenden Nachtschicht mitten im bewohnten Gebiet am Rande der Innenstadt“, sagt Spreen.

„ Pläne sind so nicht genehmigungsfähig “ Marion Spreen

Am kommenden Dienstag, 28. September, um 10 Uhr wird es bei einem Erörterungstermin im Gasthaus Bohne zu einem ersten offiziellen Austausch der Argumente zwischen der Genehmigungsbehörde und dem Unternehmen kommen (siehe Info-Kasten). Auch das Aktionsbündnis wird an dem öffentlichen Termin (siehe Info-Kasten) teilnehmen: „Jeder, der eine Einwendung gegen die Pläne eingereicht hat, darf Fragen stellen“, erläutert Spreen: „Wir gehen als Aktionsbündnis davon aus, dass die Pläne einer Erweiterung so nicht genehmigungsfähig sind.“ Das Aktionsbündnis hat unter anderem in seiner Stellungnahme zum Erweiterungsverfahren aufgeführt, dass die Nähe zum Wasserschutzgebiet – aus dem Rahden und Umgebung sein Trinkwasser bezieht – unzureichend beachtet worden ist.