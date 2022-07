Nektarinseln locken Insekten an

In ihrem Garten summt und brummt es überall. In dem Kleinod blühen Stauden und Blumen in allen Farben. Kräuter, Sträucher und Bäume wachsen aus dem Boden, der einst ein Maisfeld war. Der ganze Garten ist ein Natur-Paradies, eine Wohlfühloase für Mensch und Tier. Für diese Naturnähe wurde das „Sennejuwel“ jetzt als erster Garten in Schloß Holte-Stukenbrock mit dem Gütesiegel „Natur im Garten“ ausgezeichnet. Die Plakette überreichte Cornelia Brodersen Caroline Gaertner.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet