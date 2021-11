Nethe kehrt in altes Bett zurück

Brakel/Hembsen

Die Nethe bei Hembsen soll renaturiert werden. Gleichzeitig soll der Ort vor einem so genannten 100-jährlichen Hochwasserereignis geschützt werden. 2,4 Millionen Euro kostet das Projekt. Die stellvertretende Regierungspräsidentin Anke Recklies hat am Dienstagnachmittag einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 1,9 Millionen Euro an Bürgermeister Hermann Temme übergeben. Der Eigenanteil der Stadt liegt damit bei etwa 470.000 Euro.

Von Frank Spiegel