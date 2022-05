Netto-Filiale eröffnet im alten Penny-Markt

Seit Juli 2021 steht der ehemalige Penny-Markt an der Borriesstraße in Spradow leer. Der Mietvertrag, den die Einzelhandelskette mit dem Gebäudeeigentümer hatte, war ausgelaufen. Doch bald schon soll ein neuer Mieter einziehen: Der Discounter-Riese Netto will dort eine Filiale eröffnen

Die Gerüchteküche brodelte zwar schon im letzten Jahr. Allerdings hielt man sich im vergangenen Sommer in der Netto-Konzernzentrale mit einem Statement zu einer geplanten Nutzung der Immobilie mit rund 700 Quadratmetern Verkaufsfläche direkt neben dem dortigen Edeka-Markt noch zurück. Jetzt teilt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, mit: „Die Eröffnung einer Netto-Filiale an angefragter Adresse können wir grundsätzlich bestätigen.“ Bedeckt hält sich die Pressesprecherin aber noch, was einen möglichen Eröffnungstermin angeht: „Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund des frühen Planungsstatus keine weiteren Informationen zu möglichen Aktivitäten an diesem Standort kommunizieren können.“