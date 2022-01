Neu und trotzdem billig

Katharina Dombrowski richtet in Paderborn ein Outlet für Restmengen von Unterwäsche, Kuchen und Rucksäcken ein

Paderborn

Eine Null mehr oder weniger kann einen großen Unterschied machen. Eigentlich wollte Edeka nur 37.00o Packungen italienischen Panettone bestellen. Aber dann fügte ein Mitarbeiter dummerweise noch eine Null hinzu, so dass der Lieferant plötzlich 370.000 Packungen des Mailänder Kuchens herbeischaffte. Was also tun mit der Kuchenflut?

Von Dietmar Kemper