Neuartige Defibrillator-Elektrode rettet Leben

Bielefeld

Das Klinikum Bielefeld ist das erste und einzige Krankenhaus in Deutschland, das im Rahmen einer weltweit durchgeführten Studie Patienten, die einen implantierten Defibrillator (ICD) brauchen, mit einer technisch neuartigen ICD-Elektrode versorgt. Die erste Implantation erfolgte am vergangenen Dienstag am Klinikum Bielefeld-Mitte in der Universitätsklinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin.