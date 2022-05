Neuauflage des offenen Singens geplant

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Kritik am Vorstand des Stadtkulturverbands von Anfang November hat sich nur in fünf Enthaltungen bei der Wiederwahl des Vorsitzenden Horst Dieter Schmelzer geäußert, der seit Gründung dem Dachverband der 19 kulturschaffenden Vereine vorsteht. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im Gasthof zur Post wurde er einstimmig von zwölf Mitgliedern bestätigt.

Von Monika Schönfeld