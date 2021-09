Neuauflage im Kleinformat anvisiert

Die Reaktionen auf die neun Wochenenden, an denen lokale und auswärtige Bands sowie heimische Vereine Leben in die Innenstadt gebracht haben, seien überwiegend positiv gewesen, erklärte Bürgermeister Thomas Meyer. Viele hätten sich gefreut, dass in Enger im Sommer etwas los ist und dass sie den Platz ohne Autos erleben können.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar