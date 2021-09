Neubau nach Feuer fast fertig

Salzufler Straße in Herford: Einfamilienhaus von Nachbarimmobilie deutlich abgerückt

Herford

Am 26. Oktober 2019 schlagen Flammen aus dem Dachstuhl, der Brand vernichtet damals das Einfamilienhaus an der Salzufler Straße. Heute, fast zwei Jahre danach, ist der Neubau so gut wie fertig.

Von Moritz Winde