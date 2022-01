Neubau soll Ilsemann-Ruine ersetzen

Seit vielen Jahren ist das Gebäude des ehemaligen Fotostudios Ilsemann ein Schandfleck am Innenstadtring. Immer wieder hat es für das Haus an der Rennstraße Pläne gegeben, die anschließend wieder verworfen worden sind. Jetzt zeichnet sich allerdings eine Lösung ab.

2011 ist in den ehemaligen Ilsemann-Räumen das letzte Mal etwas verkauft worden. Seitdem steht das Gebäude leer und ist zunehmend verfallen. Jetzt soll hier ein Neubau entstehen.

Ein Investor will das heruntergekommene Haus abreißen lassen und dort einen Neubau errichten. Ein entsprechender Bauantrag soll der Verwaltung vorliegen. In dem Gebäude sollen unter anderem zwei Arztpraxen, eine Apotheke sowie einige Wohnungen untergebracht werden. Der Beirat für Stadtbildpflege hat sich in der vergangenen Woche mit dem Projekt beschäftigt. Allerdings zeigten sich deren Mitglieder nach Informationen dieser Zeitung noch nicht ganz einverstanden mit dem Entwurf. Der Architekt müsse noch einige Veränderungen vornehmen, ehe es grünes Licht vom Beirat gebe, heißt es. Aufgrund der aktuellen Pandemielage fand das Treffen des Beirats nur online statt.