Neue 200-Meter-Strecke

Baubeginn für Pumptrack-Anlage am Godelheimer See

Höxter

Die Bauarbeiten für den neuen Pump-track am Godelheimer See haben begonnen. Die Stadt Höxter hat 145.000 Euro für die Verbesserung der Sportmöglichkeiten an der Freizeitanlage durch eine Pumptrack-Anlage aus NRW-Investitionsprogramm erhalten.