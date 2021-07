Grünschnitt und Elektroschrott in Bad Lippspringe entsorgen

Bad LIppspringe

Von Montag, 2. August, an gibt es in Bad Lippspringe eine neue Annahmestelle für Grünschnitt und Elektroschrott. Bürger können diese Abfälle dann kostenfrei bei Lienen Recycling am Neuhäuser Weg 4 entsorgen. Die Stadtverwaltung hat einen entsprechenden Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen geschlossen.