Neue Ausschreibung für Container nötig

Eigentlich sollte in den Herbstferien die umfassende Sanierung des Delbrücker Gymnasiums starten, doch der Start des millionenschweren Projekts verzögert sich etwas. Den Hintergrund hierfür erläuterte Fachbereichsleiter Markus Hückelheim jetzt in der Sitzung des Bauausschusses.

Sanierung des Gymnasiums in Delbrück verzögert sich etwas

Es war geplant, während der Sanierung jeweils und im Wechsel acht Schulklassen in Containern unterzubringen. Die Beschaffung der Container wurde europaweit ausgeschrieben. „Wir müssen die Ausschreibung wiederholen, da der erste Versuch, einen Anbieter zu finden, aufgehoben werden musste“, so Hückelheim.

Das günstigste Angebot für die acht Containerklassen musste aufgehoben werden; die nächst günstigeren Anbieter lagen deutlich über dem vorgesehenen Budget. Um mit dem Sanierungsstart nicht zu sehr in Verzug zu kommen, werden nun zunächst zwei Klassen in Container ausweichen, so dass der erste Sanierungsabschnitt bald starten kann.

Diese Übergangslösung sei mit der Leitung des Gymnasiums abgesprochen worden, sagte Hückelheim. Die Verwaltung rechnet jedenfalls „mit nur wenigen Wochen Verzug“.