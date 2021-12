Neue Bäume am Espelner Bürgerhaus

Die Sennegemeinde Hövelhof wird die verfaulten Kastanien durch Linden austauschen, wie sie jetzt mitgeteilt hat. „Die Bäume sind von innen faul und haben große Hohlräume. Es wäre sehr gefährlich, sie nicht zu ersetzen. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren faule Äste feststellen können und sie regelmäßig entfernt“, sagt Baumkontrolleur Peter Hils.

Während der Arbeiten am kommenden Dienstag, 21. Dezember, sind die Parkplätze am Espelner Bürgerhaus nicht nutzbar. Die Gemeinde wird im Frühjahr 2022 Linden als Ersatz pflanzen, was sich die Anwohner in Espeln gewünscht haben.