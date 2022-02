Neue Begeisterung und Mut im Kreis Paderborn wecken

Die Kolpingsfamilien im Kreis Paderborn stehen vor großen Herausforderungen: Die Mitgliederzahlen sinken und immer weniger junge Menschen zeigen Interesse am Ehrenamt. Probleme, die die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt hat. Trotzdem blickt der Vorstand des Kolping Bezirksverbandes, der vor kurzem im Amt bestätigt wurde, optimistisch in die Zukunft.

„Es war ziemlich ruhig geworden, jede Kolpingsfamilie war für sich und da haben wir vom Bezirksvorstand uns Gedanken gemacht, wie wir in den Familien neue Begeisterung und Mut erwecken können“, beschreibt der Geistliche Leiter, Franz-Josef Otto die Situation vor der Pandemie. Als ersten Schritt sollten Patenschaften der Vorstandsmitglieder des Bezirksvorstandes mit einzelnen Kolpingsfamilien für einen besseren Austausch sorgen. Auch der neugegründete Bezirksstammtisch der 19 Kolpingsfamilien im Kreis Paderborn schafft Raum zur Begegnung. „Diesen Austausch hat es vorher so nicht gegeben und man sieht, da beginnt doch wieder was zu blühen, da kommt doch Spaß auf“, so lautet das vorerst positive Fazit des Paderborners, der sich aber auch der neuen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie bewusst ist.