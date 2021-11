Neue Bezirksschornsteinfeger bestellt

Warburg/Willebadessen

In vielen Teilen Ostwestfalen-Lippes sind vom kommenden Jahr an neue bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger für alle Dinge rund um das Thema Feuerstätten zuständig. Im Kreis Höxter wird es in den Bezirken Warburg II und Willebadessen II neue Ansprechpartner geben.