Neue Brücke für den Kurpark

4,2-Tonnenbauwerk ersetzt die marode Holzbrücke am Boule-Platz

Vlotho-Valdorf

Ungewohnter Lärm von einem Spezialkran und anderer Baumaschinen haben am Dienstagmorgen die sonst so beschauliche Ruhe im Kurpark unterbrochen. Der Anlass war allerdings ein erfreulicher: Am Übergang über einen Nebenarm der Linnenbeeke ist eine neue Rad-/Gehwegbrücke eingesetzt worden.

Von Joachim Burek