Neue Brücke in Schwarzenmoor

Herford

Am Wanderweg zwischen Schwarzenmoorstraße und Vlothoer Straße soll eine neue Brücke gebaut werden. Das haben die Mitglieder des Bauausschusses am Donnerstagabend mit Mehrheit so beschlossen. Aber selbst die Befürworter wiesen darauf hin, dass der Brückenneubau ein teures Unterfangen für die Stadt ist.

Von Ralf Meistes