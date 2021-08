Neue Busverbindungen in der Kritik

In Hövelhof ärgern sich Eltern über Probleme an Schulen und über die Linie nach Schloß Neuhaus

Hövelhof

Ende Juli sind in Hövelhof neue Busfahrpläne in Kraft getreten – und offenbar läuft nicht alles rund. Insbesondere Eltern von Kindern, die die örtlichen Grundschulen und das Gymnasium in Schloß Neuhaus besuchen, machen ihrem Ärger Luft. Der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (NPH) nimmt Stellung.

Von Meike Oblau