Neue Führungsriege

Die Mitglieder der Blasmusik Sande haben bei ihrer Jahreshauptversammlung im Pfarrheim auf bewegte eineinhalb Jahre zurückgeblickt. Sie seien auch für den Verein „eine Herausforderung“ gewesen, schreibt die Blasmusik in einer Mitteilung.

Blasmusik Sande: Ingo Wecker gibt Vorsitz an Dirk Heggemann ab

„Pandemiebedingt konnte nicht unter normalen Umständen geprobt werden, für außermusikalische Vereinstätigkeiten war Kreativität gefragt.“ Außer den üblichen Berichten standen in diesem Jahr Wahlen an. Vorsitzende Ingo Wecker trat nach mehr als 25 Jahren Vorstandstätigkeit von seinem Amt zurück und gab den Stab an Dirk Heggemann weiter.

Das Amt des Geschäftsführers übernimmt Michael Kürpick, der sein Amt als zweiter Vorsitzender an Arne Potthast weitergab. Auch Jugendwärtin Rebecca Dubbi trat von ihrem Amt zurück. Als Nachfolgerin wurde Maike Kerkemeier gewählt. Sowohl die Kassiererin Verena Stamm als auch die Schriftführerin Carina Kerkemeier wurden in ihren Ämtern wiedergewählt.

Des Weiteren standen Ehrungen aus den Jahren 2020 und 2021 an. Das Leistungsabzeichen in Bronze für eine bestandene D1-Prüfung dürfen nun Jana Adolph-Richter und Kerstin Rethemeier tragen. Mit der Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Carolin Rethemeier, Patrick Wecker und Carina Kerkemeier ausgezeichnet.

Für 20 Jahre aktives Musizieren wurde Sarah Hennerkes die Ehrennadel in Altsilber überreicht. Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre aktives Musizieren tragen Sabrina Hönsch-Ebert, Michaela Born und Michael Kürpick.