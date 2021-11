Neue Fußgänger-Überwege in Elsen

Bereich zwischen Edeka-Markt und Sportplatz soll sicherer werden – Zebrastreifen an der Wewerstraße

Fußgänger sollen in Elsen künftig sicherer die Straße überqueren können. Schon im kommenden Jahr soll ein neuer, beleuchteter Zebrastreifen an der Wewerstraße im Bereich des Aldi- und des Lidl-Marktes geschaffen werden. Das hat Eckhard Döring, stellvertretender Leiter des Straßen- und Brückenbauamtes, am Mittwoch im Bezirksausschuss Elsen angekündigt.

