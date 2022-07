Neue Gastro im Kreismuseum Wewelsburg

Die Gäste erwarten laut Kreis Paderborn großzügige Innenräume mit separatem Veranstaltungsraum, dem „Erker-Zimmer“, und eine Holzterrasse, wo Kaffeespezialitäten, Burgfrauenkuchen, verschiedenen Flammkuchen oder „Henkelmänner“ serviert werden. „Ich bin begeistert, so schnell wieder kompetente Gastronomiepartner gefunden zu haben“, sagte Museumsleiterin Kirsten John-Stucke.

Die „Gastronomie an der Wewelsburg“ ist dienstags bis freitags in der Zeit von 10 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bei den Schließtagen orientiert sich der Betreiber an denen des Kreismuseums. Angeboten wird auch eine bodenständige Verpflegung von Bus- und Reisegruppen.

Schuster betreibt unter der Marke „Genuss & Gastronomie in Ostwestfalen-Lippe“ auch die Museumsgastronomie „Im Weißen Ross“ im Freilichtmuseum Detmold, die Bilster-Berg-Gastronomie und den Food Truck „Der Tunker“.