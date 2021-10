Von der Elternhaltezone an der Dopheide führt einer der Hauptverkehrswege der Schülerinnen und Schüler zur Grauthoff-Elbracht-Schule. Die „Gelben Füße“, die diesen Weg seit 2018 markiert haben, sind mittlerweile längst verblichen.

Aktion an der Grauthoff-Elbracht-Schule in Schloß Holte-Stukenbrock

Zeit also für einen neuen Anstrich. Den haben am Dienstag die Schüler der Klasse 3b in zwei Unterrichtsstunden dem Asphalt verpasst.