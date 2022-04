Neue Gewerbeflächen geplant

Rödinghausen

Mehr Gewerbe – das bringt Arbeitsplätze und spült Steuern in die Gemeindekasse. Doch dafür braucht man vor allem eines: entsprechende Flächen. In Rödinghausen soll es neuen Platz dafür an der Industriestraße in Bruchmühlen geben. Dafür hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht – allerdings ohne die Stimmen der CDU.

Von Kathrin Weege