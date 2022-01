Neue Glücksbringer auf den Dächern

Nach jahrzehntelanger Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger sind Alfred Böhle und Rudolf Ryll in den Ruhestand getreten. In einer kleinen Feierstunde sprach Landrat Michael Stickeln ihnen im Beisein von Dietmar Weber, Vorsitzender der Kreisvereinigung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, seinen Dank aus. Als Nachfolger wurden Andreas Reineke und Thomas Schroff-Spiering bestellt.

„Unsere Bezirksschornsteinfeger genießen bei vielen Bürgern enormes Vertrauen“, sagte Stickeln. Dies gelte umso mehr, wenn sich diese Tätigkeit über Jahrzehnte erstrecke. „Ich freue mich deshalb sehr, dass wir mit Andreas Reineke und Thomas Schroff-Spiering erfahrene Schornsteinfeger für die Nachfolge in den Kehrbezirken Willebadessen II und Warburg II haben.“

Der in Warburg geborene Alfred Böhle war nach seiner Ausbildung bei Günther Bobon in Scherfede und der Meisterprüfung 1985 in Münster einige Jahre bei Engelbert Löhr und Johannes Eckert beschäftigt, bevor er 1997 zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bestellt wurde. Im Januar 2001 übernahm er den Kehrbezirk Willebadessen II und betreute diesen mehr als zwei Jahrzehnte.

Nach 30-jähriger Tätigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger, davon zwölf Jahre im Kehrbezirk Paderborn II und dann 18 Jahre im Kehrbezirk Warburg II trat Rudolf Ryll am 31. Dezember 2021 in den Ruhestand. Ryll hat sich auch als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Katholischen Kirchengemeinde Warburg-Neustadt und als Mitglied des Rates der Stadt Warburg einen Namen gemacht.

Der 1985 in Brakel geborene Andreas Reineke absolvierte seine Ausbildung bei Rudolf Lüke in Bellersen und war dann bei Hans-Jörg Koch in Brakel tätig. Nach einem Abstecher in den Schwarzwald, in die Stadt Schramberg, kehrte er 2014 in den Kreis Höxter zurück. Während seiner Tätigkeit bei Heinz-Jörg Heinemann in Bad Driburg legte er 2017 in Münster seine Meisterprüfung ab. Nun ist er als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger verantwortlich für den Kehrbezirk Willebadessen II.

Der Warburger Thomas Schroff-Spiering absolvierte seine Ausbildung bei Klaus Ender in Warburg. 1994 legte er seine Meisterprüfung in Hannover ab. Im Kehrbezirk Borgentreich arbeitete er für die Bezirksschornsteinfeger Volker Calenberg, Christian Block und Dietmar Weber. 2010 wurde der 56-Jährige zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bestellt und wechselte nach Arnsberg. Nun hat Schroff-Spiering den Kehrbezirk Warburg II übernommen.