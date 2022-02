Neue Haltepunkte für Holibri

Seit zwölf Wochen bietet der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (NPH) den On-Demand-Verkehr Holibri im Stadtgebiet Höxter an. Jetzt nutzte der 10.000. Fahrgast Jörg Uwe Fliegel aus Höxter das Angebot, um sich mit dem Holibri von der Marktstraße nach Hause fahren zu lassen. „Wir freuen uns riesig, dass die Höxteraner diesen Service so gut annehmen. Das bedeutet für den NPH, dass wir hier ein Angebot geschaffen haben, das die Bedürfnisse der Bürger sehr viel besser trifft, als dies mit dem herkömmlichen Busverkehr der Fall war“, sagt Marcus Klugmann, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes. Das zeige auch die Resonanz in den Bewertungen, die 4,9 von 5 Punkten erreicht haben, und den hohen Grad der Zufriedenheit der Fahrgäste widerspiegele. Besonders erfreulich sei, dass die elektrischen Shuttles seit dem Start bereits 25 Tonnen CO2 im Vergleich zum herkömmlichen Busverkehr eingespart hätten.

Der 75-jährige Jörg Uwe Fliegel ist Holibri-Stammfahrgast. Mittlerweile haben sich seine Fahrten auf rund 15-mal pro Woche eingependelt. Er trifft sich zum Kaffeetrinken mit Freunden, fährt zum Sport und am Abend fährt er auch schon mal auf ein Bierchen in die Stadt. „Es wäre klasse, wenn der Holibri am Wochenende länger als 22 Uhr fahren würde“, wünscht sich der aktive Rentner, der sein eigenes Auto nur noch für Einkäufe nutzt und ansonsten für Fahrten im Stadtgebiet stehen lässt.

MEHR ZUM THEMA Bus auf Bestellung: In Höxter ist das landesweit viel beachtete Pilotprojekt gestartet – mit Kommentar und Video Holibris sind im Dauereinsatz

Auto nur für Einkäufe

Jörg Uwe Fliegel, der früher die Stadtbuslinien HX2 und HX4 nutzte, kennt schon alle Facetten des Holibri-Systems. Er nutzt ein Smartphone und bucht alle Fahrten direkt über die Holibri-App. Auf dem Display kann er sehen, wann der Holibri-Shuttle in seine Straße einbiegt. Genau dann verlässt er das Haus für den kurzen Fußweg. So ist er pünktlich an der virtuellen Haltestelle und vermeidet eine Wartezeit im Regen oder in der Kälte. Dass der Holibri überwiegend pünktlich kommt bestätigt der Rentner.

Als Vielfahrer hat Jörg Uwe Fliegel einen Vorschlag zur Verbesserung der App: „Wenn ich meinen Fahrtwunsch kopieren könnte, um direkt für mehrere Wochentage zu buchen, wäre das für mich noch bequemer“, sagt Fliegel. Diesen Vorschlag nimmt Henning Kellermann, Innovations- und Projektmanager des NPH, gerne mit in das Planungsteam, in dem dieser Verbesserungsvorschlag geprüft wird.

Wünsche gehen weiter

Britt Lewantowski ist die Fahrerin, die den 10.000 Fahrgast fahren durfte. Sie ist seit dem Start des On-Demand-Services im Dienst des Holibris unterwegs. Sie weiß, dass Fahrgäste sich einen Holibri-Shuttle in weitere Orte im Kreis Höxter, nach Paderborn oder sogar bis zum Flughafen nach Hannover wünschen. Die Wünsche lassen sich nach Angaben des NPH allerdings nicht realisieren.

Rund 900 Fahrgäste transportieren die Holibri-Shuttles aktuell pro Woche, davon sind etwa zehn Fahrgäste Rollstuhlfahrer, die den komfortablen Service in Anspruch nehmen. 66 Prozent der Fahrgäste buchen die Fahrten über die Holibri-App, 28 Prozent nutzen das Telefon und sechs Prozent bestellen über die Webseite. Während der Woche sind die Hauptbuchungszeiten zwischen 7 und 8 Uhr, die nächste Spitzenzeit ist dann zwischen 12 und 13 Uhr sowie am Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr. An den Wochenenden finden die Fahrten eher am Mittag und Nachmittag statt. Die am meisten angefahrenen Haltepunkte sind Höxter Rathaus (Bahnhof), Weserbergland-Klinik, St. Ansgar-Krankenhaus sowie Kilianikirche und Marktstraße, alle in Höxter.

Neue Haltestellen

„Aufgrund von Hinweisen von Anwohnern und Nutzern konnten wir in den vergangenen sechs Wochen neue, sinnvolle Haltepunkte im Service-Gebiet ergänzen“, berichtet Henning Kellermann. Das betrifft in Brenkhausen die Haltepunkte Heiligengeisterholz 2 und 6 sowie die Punkte An der Kilianikirche 14/Ärztehaus in Höxter. Im Stadtgebiet Höxter fahren die Elektro-Vans rund 1300 Haltepunkte an.

Nicht von Tür zu Tür

„Rückmeldungen und Hinweise von Fahrgästen sind für uns sehr wichtig, weil wir dann verstehen, an welchen Stellen wir den On-Demand-Service noch verbessern können“, erklärt Henning Kellermann. Der Holibri-Shuttle-Service ist an die Regularien des ÖPNV gebunden. Er bietet keine Tür-zu-Tür-Bedienung an.