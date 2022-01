Neue Heimat in Florida gefunden

Steinhagen

Manchmal vermisst sie Steinhagen. Doch seit einigen Jahren ist Heike Dlask mit ihrem Ehemann Pit in Florida heimisch. „Hätte man mir früher in Steinhagen erzählt, dass ich mal in Florida lebe, hätte ich mich höchstwahrscheinlich schon damals darauf gefreut“, sagt sie. Dazwischen aber liegen Jahre mit viel Fliegerei und drei Haushalten rund um die Welt: in München, Hongkong und Florida. Die 58-Jährige hat von einem aufregenden Auswandererleben zu berichten.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold