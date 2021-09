Neue Hoffnung für den Sternchenmarkt

Am Sonntag, 12. Dezember, könnte die beliebte Veranstaltung in Brockhagen stattfinden – Organisatoren haben Hygienekonzept erstellt

Steinhagen-Brockhagen

In stimmungsvoller Atmosphäre zusammenkommen bei Kakao und Crêpes, bei Glühwein und Bratkartoffeln, Selbstgemachtes erwerben: All das könnte dieses Jahr am dritten Advent in Brockhagen wieder möglich sein. Blieben die Becher im vergangenen Jahr leer, so sind die Organisatoren des Brockhagener Sternchenmarktes derzeit vorsichtig optimistisch, dass die beliebte Traditionsveranstaltung wieder stattfinden kann – am Sonntag, 12. Dezember, dann freilich unter besonderen Corona-Bedingungen.

Von Volker Hagemann