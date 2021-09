Neue ICE-Trasse: „31 Minuten nicht als Fußfessel benutzen“

Vlotho/Bielefeld

In den von einer möglichen neuen ICE-Trasse betroffenen Kreisen in Ostwestfalen-Lippe spielt die Planung einer schnelleren Bahnverbindung von Bielefeld nach Hannover auch im Bundestagswahlkampf eine große Rolle. In der meistens emotional geführten Debatte versucht Rainer Engel aus Detmold, Kompromisswege zu finden.

Von Andreas Schnadwinkel