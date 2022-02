Neue Impfzentren öffnen bald

Kurz vor dem Start des Impfzentrums Lübbecke am Donnerstag sind die letzten Vorbereitungen und Formalitäten für das zweite geplante Impfzentrum im Kreis Minden-Lübbecke – in der Mindener Obermarktpassage – weitgehend erledigt. Nach einer letzten gemeinsamen Begehung vor Ort, unter anderem mit Vertretern des Gesundheitsamtes, der Bauaufsicht und des vorbeugenden Brandschutzes, steht einem Start an diesem Samstag nichts mehr entgegen.

In der Mindener Obermarktpassage (Foto) öffnet am Samstag das neue Impfzentrum des Kreises Minden-Lübbecke. Bereits am Donnerstag geht der Standort am Lübbecker Geistwall in Betrieb.

„Mit dem Impfzentrum am Lübbecker Geistwall und dem weiteren in der Mindener Obermarktpassage haben wir jetzt zwei gut erreichbare und verlässliche Anlaufstellen für die Menschen im Kreis. Denn eines ist klar: Impfen ist und bleibt der zentrale Baustein im Kampf gegen die Pandemie,“ sagt Hans-Joerg Deichholz als Kreisgesundheitsdezernent und stellvertretender Leiter des Krisenstabs. Deichholz dankt allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. „Hervorzuheben ist auch der Einsatz der Mitarbeiter, die das bisherige Impfzentrum in Hille-Unterlübbe abgebaut und die beiden neuen Standorte in kurzer Zeit aufgebaut haben“.

Mit dem ehemaligen Schuhgeschäft in der Mindener Obermarktpassage ist ganz bewusst ein zentraler Standort gewählt worden. Neben dem Zugang vom ZOB besteht die Möglichkeit, mit dem Auto bis in die dortige Tiefgarage zu fahren, von wo aus das neue Impfzentrum direkt zu erreichen ist.

Offiziell startet das neue Impfzentrum in Minden am Samstag, 5. Februar, um 7 Uhr. Termine können wie gewohnt über das Onlinebuchungsportal impftermine.minden-luebbecke.de gemacht werden.

In den beiden neuen Impfzentren werden künftig auch Termine für die Impfungen von 5- bis 11-Jährigen angeboten. Das wird in der kommenden Woche der Fall sein. Bei Freischaltung der Termine wird der Kreis darüber auf gewohntem Weg in den Medien, auf der Internetseite www.minden-luebbecke.de sowie auf den Social Media-Kanälen der Kreisverwaltung informieren.