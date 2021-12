Neue Impulse für den Tourismus

Zu Beginn des Treffens wurde dem im vergangenen Jahr verstorbenen langjährigen Vereins- und Vorstandsmitglied Hermann van Vürden ehrend gedacht. Stellvertretend für den zu Beginn der Versammlung verhinderten Geschäftsführer Joachim Mehnert berichtete Dirk Oermann über die Vereinsaktivitäten der vergangenen beiden Geschäftsjahre.

Das Projekt „Hüllhorster Postkarten“ konnte trotz Pandemieeinschränkungen erfolgreich umgesetzt werden. Noch in diesem Jahr werde der Fremdenverkehrsverein eine Neuauflage mehrerer Postkartenmotive der Öffentlichkeit präsentieren.

Oermann weiter: „Leider konnte der Zeitplan für den Imagefilm durch die umfangreichen Einschränkungen der vergangenen Monate nicht eingehalten werden. Dieses Projekt wird zum Frühjahr gemeinsam mit der Gesamtschule Hüllhorst und der örtlichen Filmagentur motion & films weiter verfolgt.“ Somit erfolge auch ein weiterer Schritt zur Nutzung der neuen Medien, die unter anderem über Facebook und Instagram intensiviert werden sollen.

Ilex-Wanderweg

Abgeschlossen werden konnte die offizielle Kennzeichnungsgenehmigung des Ilex-Wanderweges, auch erfolgte aufgrund der starken Nachfrage ein Nachdruck der Ilex-Wanderkarte. Eine Kernaufgabe sei weiterhin die Wanderwegemarkierung im Wiehengebirge, die zum Teil gemeinsam mit den Heimatvereinen vor Ort durchgeführt werde.

Ehrenvorsitzender Hermann-Ludwig Kottmann berichtete ergänzend über Anekdoten und Geschichten aus der Gründungszeit des Vereins ab 1976 sowie der Veränderungen im Vereinsleben in fast 50 Jahren.

Positiv begleitet wurde zudem die Gründung des Tourismusverbandes „Die westfälischen Sieben“, die nicht nur vom Verein, sondern auch von den heimischen Kommunen als Unterstützung und Stärkung für den Tourismus in der Region gesehen wird. Auch die kürzliche politische Entscheidung der Gemeinde Hüllhorst, den Tourismus durch Projekte und Initiativen zu fördern und zu begleiten, findet vollste Zustimmung des Vereins.

Neue Mitglieder gewinnen

Erste Projektideen, wie ein Wohnmobilstellplatz oder ein Kletterparcours im Wiehengebirge, aber auch die Verbesserung der Wander- und Radwegeinfrastruktur, sind positive Bausteine einer weiteren Entwicklung, die gleichzeitig die heimischen Freizeitmöglichkeiten ergänzen, so der Verein. Gemeinsam in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Politik und örtlicher Vereine und Verbände, so auch zum Beispiel dem Gewerbeverein, will man sich im Frühjahr 2022 weiter diesen Themen annehmen. Unabhängig davon sollen die Themenbereiche Gastronomie und Übernachtungen durch Stammtische ergänzt und unterstützt werden. Gemeinsam mit den Ortsteilen soll auch das Projekt „Hüllhorst erleben“ überarbeitet und der weiteren Entwicklung angepasst werden.

Die Mitgliederzahl des Vereins beträgt aktuell 33. Ziel ist die Gewinnung neuer und aktiver Mitglieder für die Durchführung laufender und zukünftiger Projekte. Interessierte werden gebeten, hierzu mit dem Vorstand in Kontakt zu treten.

Die Kassenlage des Vereins ist stabil. Als Wahlleiter für die Vorstandswahlen fungierte Bürgermeister Michael Kasche, der dem Vorstand im Namen der Gemeinde für seine Vereinsarbeit dankte. Als Vorsitzender wurde der bisherige Vorsitzende Reiner Tödtmann einstimmig wiedergewählt. Die weitere Ämterverteilung: Joachim Mehnert (1. stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer), Reinhard Grewe (2. stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer), Konrad Zeidler (stellvertretender Geschäftsführer), Lina Becker (Kassenwartin) und Dirk Oermann (stellvertretender Kassenwart). Das langjährige Vorstandsmitglied Andreas Dahm schied aus eigenem Wunsch als Beisitzer aus dem Vorstand aus, sein Nachfolger ist Ralf Becker. Als Nachfolger für den scheidenden Kassenprüfer Frank Picker wurde Alfred Krause gewählt, der im nächsten Jahr gemeinsam mit Karl-Heinz Kröger die Kasse prüfen wird.