Neue Kanalanschlüsse

Bad Oeynhausen

Mit einer möglichen Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone, wie sie in angrenzenden Bereichen bereits erfolgt ist, haben aktuelle Bauarbeiten in der unteren Klosterstraße noch nichts zu tun. Das hat Rüdiger Ernst, Sprecher der Stadtwerke Bad Oeynhausen, am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.

Von Malte Samtenschnieder