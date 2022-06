Neue Kita in Bad Driburg öffnet planmäßig

Bald toben hier 115 Kinder durch die Spielflure und Gruppenräume an der Georg-Nave-Straße

Bad Driburg

Die neue Kita an der Georg-Nave-Straße in Bad Driburg öffnet am 1. August ihre Türen. Beim Betreten der Baustelle des neuen Familienzentrums Mit-Ein-Ander kann man sich jetzt schon lebhaft vorstellen, wie dort bald 115 Kinder durch die Spielflure und Gruppenräume toben werden.