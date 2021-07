Neue Mensa will aufs Kalenderblatt

Schloß Holte-Stukenbrock

Dieses Jahr ist für die Städtebauförderung ein ganz besonderes: Sie feiert 50-jähriges Bestehen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt die besonderen Errungenschaften der Städtebauförderung deshalb mit einem eigenen Wettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung – Wo stehen die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen?“ in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch Schloß Holte-Stukenbrock nimmt am Wettbewerb teil. Bürger sind aufgerufen, über die schönsten Städtebauprojekte im Internet abzustimmen unter der Adresse www.mhkbg.nrw/nrwstaedtewow.