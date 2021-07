In der St. Heinrich Kirchengemeinde Sende sind am vergangenen Sonntag durch Vikar Andreas Mockenhaupt zwei neue Messdienerinnen aufgenommen worden.

Mia Buschmann und Hanna Brill sind nun Teil der Messdienergemeinschaft St. Heinrich Sende und werden in Zukunft ihren Dienst am Altar ausführen. Corona erschwerte jedoch die Ausbildung und die Leiter mussten kreativ werden, da viele Übungsstunden nicht stattfinden konnten. So fand der Theorieunterricht online und die Praxis direkt mit den Leitern in den Sonntagsgottesdiensten statt. Die Leiterrunde, bestehend aus Mona Wördehoff, Lina und Louis Dreismickenbecker und Katharina Brill, freut sich, dass Mia und Hanna über den langen Zeitraum standhaft geblieben sind und nun mit viel Freude ihren Dienst am Altar beginnen.