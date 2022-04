Neue Mitbürger an der Heder: Alltagsmenschen ziehen ein

Ein Herzenswunsch geht in Erfüllung: Bürgermeister Ulrich Berger hatte sich schon lange Alltagsmenschen in der Stadt gewünscht. Eine Gönnerin macht es jetzt möglich. Künstlerin Laura Lechner (rechts) und ihre Mutter Christel Lechner haben den Auftrag umgesetzt. Bei der nächsten Enthüllung am 1. Mai wird auch die Sponsorin der Figuren dabei sein.Ein Herzenswunsch geht in Erfüllung: Bürgermeister Ulrich Berger hatte sich schon lange Alltagsmenschen in der Stadt gewünscht. Eine Gönnerin macht es jetzt möglich. Künstlerin Laura Lechner (rechts) und ihre Mutter Christel Lechner haben den Auftrag umgesetzt. Bei der nächsten Enthüllung am 1. Mai wird auch die Sponsorin der Figuren dabei sein.

Foto: Marion Neesen