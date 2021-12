Neue Parkplätze an Hövelsenner Kapelle

„An den Kerzen, die in der Kapelle immer brennen, kann man den großen Andrang ablesen. Darum sind wir überaus froh, im Dialog mit der Gemeindeverwaltung eine sehr gute Lösung gefunden zu haben“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Anton Rampsel.

Da die Kapelle zusätzlich für standesamtliche Trauungen zur Verfügung steht, sei auch der Gemeinde sehr daran gelegen, den Besuchern eine Parkmöglichkeit zu bieten. „Die Hövelsenner Kapelle ist als Trauort sehr gefragt. Jährlich finden hier etwa 50 Trauungen statt“, sagt Standesbeamter An­dreas Schäfers. Seit 2016 bietet die Gemeinde die Möglichkeit zur Eheschließung in der Kapelle an.

In Eigenleistung und mit Spendengeldern hat der Förderverein Hövelsenner Kapelle die Kapelle errichtet und sie im Juli 2015 feierlich eingeweiht. Der Bau ist ein verkleinerter Nachbau der früheren St.-Josefs-Kirche. Das Äußere lehnt sich an das Aussehen der ehemaligen Kirche an und auch die Fensterfragmente und einige Steine der alten Kirche wurden in der neuen Kapelle integriert.