Neue Pläne für Umbau des Rabenhofs

Bielefeld-Baumheide: Umgestaltung als fahrradfreundliche Straße mit verkehrsberuhigtem Geschäftsbereich in Höhe der Neuen Mitte

Mehr als 26 Millionen Euro fließen in dem großangelegten INSEK-Städtebauprogramm nach Bielefeld-Baumheide, um den Stadtteil attraktiver zu machen. Jetzt will die Stadt weitere Fördertöpfe anzapfen, um zusätzliches Geld zu bekommen. Komplett neu gestaltet werden soll damit vor allem die Straße Rabenhof im Bereich vor dem Freizeitzentrum und dem Marktkauf. Das Ziel der Planer des Bauamtes: Der Rabenhof soll in diesem Abschnitt zur fahrradfreundlichen Straße und zu einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich werden.

Von Hendrik Uffmann