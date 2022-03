Neue Preisrunde im Supermarkt

Aldi, Rewe und Co verteuern weitere Produkte – „Sensibilität der Kunden nimmt zu“

Bielefeld

Die Welle an Preiserhöhungen im Lebensmittelhandel setzt sich fort. Der Discounter Aldi hat nach Angaben des Fachblatts „Lebensmittelzeitung“ (LZ) in dieser Woche für weitere rund 50 Artikel die Preise erhöht, nachdem in der Vorwoche bereits gut 450 Produkte teurer wurden.

Von Oliver Horst