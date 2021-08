Verwaltung soll nachhaltige Entwicklung am jetzigen Standort prüfen – Gespräche mit DB Netz AG über Durchstich

Bad Oeynhausen

Wird der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) an einen neuen Standort jenseits der Nordbahntrasse in den Sültebusch verlegt oder bleibt der zentrale Knotenpunkt für den öffentlichen Personennahverkehr, wo er ist? Mit dieser Frage hat sich am Donnerstagabend zum wiederholten Mal der Ausschuss für Stadtentwicklung bei seiner Sitzung im Bürgerhaus Rehme befasst.

Von Malte Samtenschnieder